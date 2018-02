Côte d’Ivoire / Réduction et uniformisation du droit de timbre sur le document unique de transport

Réduction et uniformisation du droit de timbre sur le document unique de transport

Abidjan, 28 fév (AIP) – Le gouvernement a adopté en conseil des ministres mercredi une ordonnance modifiant l’article 883 du code général des impôts et qui consacre une réduction et une harmonisation du montant du droit de timbre applicable au Document unique de transport (DUT) à 500 F CFA. Antérieurement le montant du timbre sur le DUT était fixé entre 1000 et 4000 F CFA en fonction de la charge utile du véhicule du transport ou de la nature de produit transporté. Il est désormais de 500 F quelle que soit la charge utile du véhicule et la matière transportée. Selon son porte-parole, Bruno Nabagné Koné, il s’agit pour le gouvernement en portant ce montant à la baisse d’harmoniser ce tarif avec celui pratiqué dans les pays de la sous région. En outre, a-t-il...

