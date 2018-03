Côte d’Ivoire/ Réaménagement technique du gouvernement : Souleymane Diarrassouba nommé ministre de l’industrie et des Mines par Intérim

Le ministre Souleymane Diarrassouba (Archives)

Abidjan, 1er mars (AIP) – Le ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des Petites et moyennes entreprises (PME), Souleymane Diarrassouba a été nommé, jeudi, ministre de l’industrie et des Mines par intérim. L’actuel ministre ivoirien de l’Industrie et des Mines a été nommé à la tête de la commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à la faveur de la 52 ème réunion ordinaire des chefs d’Etat de la région, le 16 décembre dernier à Abuja. Il prend fonction ce 1er mars. Mercredi, le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, lui a accordé une audience au cours de laquelle le nouveau président de la Commission de la CEDEAO a témoigné sa gratitude et a noté avoir pris bon note de ses conseils...

