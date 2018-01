Côte d’Ivoire / Réalisation en 2017 de près de 78% des activités REDD+

Réunion du comité de pilotage ONU-REDD, jeudi 25 janvier 2018.

Abidjan, 25 jan (AIP) – Près de 78% des activités liées à la mise en œuvre du projet de Réduction des émissions des gaz à effet de serre issue de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+) en Côte d’Ivoire ont été réalisées, selon le bilan de l’année 2017 élaboré par le secrétariat exécutif permanent REDD+ (SEP REDD+). Ce bilan a été présenté lors d’une réunion, jeudi, au siège l’Agence des Nations Unies chargée de l’alimentation et l’agriculture (FAO), du comité de pilotage du Programme national ONU-REDD. Il révèle que sur 45 activités prévues, 29 ont été finalisées, 11 non encore finalisées et seulement cinq n’ont pas été réalisées pour un coût global de plus de 800 000 USD soit plus de 400 millions F CFA. Présidant...

