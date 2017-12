Côte d’Ivoire/ Raymonde Goudou apporte la gaieté aux enfants du CHU de Treichville

Raymonde Goudou porte l’espoir de noël aux enfants internés à l’unité d’oncologie du CHU de Treichville

Abidjan, 23 déc (AIP)- La ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Raymonde Goudou Coffie, a rendu, samedi, visite aux enfants internés à l’unité d’oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville, afin de leur apporter de l’espoir et le soutien du gouvernement à la veille de la fête de Noël. Dans l’esprit de partage à la veille de la Nativité, fête par excellence des tout-petits, l’émissaire du gouvernement a apporté des présents à chacun des enfants souffrant soit d’un cancer soit de la maladie de burkitt. A l’endroit de chacun d’eux et de leurs parents, Raymonde Goudou-Coffie a exprimé un message d’encouragement en plus des cadeaux. « Pour la ministre de la Santé que je suis, malheureusement j’ai beaucoup...

