Côte d’Ivoire/ Rallye auto : 26 équipages attendus samedi au 29ème rallye de Gagnoa

Fofana Sindou, président du rallye club de Gagnoa, organisateur du rallye de Gagnoa (Photo Aip Gagnoa 13/04/2018)

Gagnoa, 13 avr (AIP)- Vingt-six équipages sont attendus samedi au départ du 29ème rallye de Gagnoa, qui démarre avec la super spéciale, à la place Laurent Gbagbo dans la cité, a confirmé vendredi matin, à l’AIP, le président du Rallye club de Gagnoa, Fofana Sindou, par ailleurs organisateur de l’évènement. La super spéciale de trois km, que tous les pilotes « attendent et savourent », est encore présent pour l’édition 2018, aux dires du président Sindou, heureux de constater la présence à nouveau, du vainqueur de l’édition 2017, Abondio Maxime et de son second, Soumahoro Moriféré. Le rallye démarre effectivement samedi à 11H00, après la super spéciale. Elle se court en deux étapes principales samedi et dimanche, sur un circuit de 57 km à parcourir cinq...

