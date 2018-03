Côte d’Ivoire/ Quelque 41 femmes du monde agricole honorées par la CNDHCI

Les femmes honorées par la CNDHCI

Abidjan, 1er mars (AIP)- La Commission nationale des droits de l’homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) a initié, jeudi, à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères au Plateau, une cérémonie de distinction de 41 femmes issues des 31 régions du pays et des 10 communes d’Abidjan, pour leurs actions en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat féminin. Les récipiendaires, sélectionnées par des comités mis en place par la CNDHCI avec l’appui des préfets, sous la base de leurs activités à caractères communautaires, axées sur l’autonomisation des femmes et la lutte contre la pauvreté, ont reçu chacune un trophée, un diplôme et une enveloppe symbolique. La présidente de la CNDHCI, Namizata Sangaré, a indiqué que cette cérémonie vise à célébrer...

