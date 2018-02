Côte d’Ivoire / Quelque 1352 festivaliers attendus au MASA 2018

Le Professeur Yacouba Konaté, Directeur du MASA, l'invité de la "Tribune" de l'AIP, du mercredi 28 février 2018. Photo AIP

Abidjan, 28 fév (AIP) -L’édition 2018 du Marché des arts du spectacle d’Abidjan (MASA), va accueillir quelque 1352 festivaliers, a annoncé mercredi son directeur général, Pr Yacouba Konaté qui intervenait en tant qu’invité de la tribune de l’AIP, sur le thème, « les enjeux du MASA 2018 ». Il a expliqué que ce chiffre englobe 306 professionnels, 126 journalistes et 920 artistes. Pour Pr Yacouba, cet engouement démontre l’intérêt que suscite cette rencontre culturelle auprès de la communauté nationale et internationale. Le directeur général du MASA a aussi indiqué qu’en plus des artistes sélectionnés pour le festival, des prestations d’artistes issus des municipalités organisatrices dans le cadre du MASA OFF auront lieu. Cette année, en plus de...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.