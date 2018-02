Côte d’Ivoire/ Quatre cent dix nouveaux enseignants recrutés pour les universités et grandes écoles publiques

Le DRH Djimbala annonçant les résultats du recrutement des enseignants du supérieur.

Abidjan, 02 fév (AIP) – Au total, 410 enseignants ont été recrutés en qualité d’assistants de recherche pour le compte des différentes universités et grandes écoles publiques du pays, a annoncé, vendredi, le directeur des ressources humaines du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), Djimbala Diakité. M. Djimbala s’exprimant, jeudi, après délibération du jury, a indiqué que la commission nationale de recrutement à l’issue de trois sessions a retenu 28 enseignants pour l’Université de Man, 23 pour l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire et 359 enseignants pour l’Université Félix Houphouët-Boigny et autres grandes écoles publiques. Soit un total de 410 enseignants pour 415 postes budgétaires alloués pour de...

