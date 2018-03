Côte d’Ivoire/Quand l’uniforme kaki prend les styles DJ ou Dozo dans le secondaire à Ferké

Les élèves des lycées et collèges de Ferké adoptent des styles de bas tuyaux et dozo

Ferkessédougou, 04 mars (AIP)- Des styles vestimentaires du style DJ ou « Dozo », caractérisés par des pantalons bas tuyau serré et ou retroussé sont de nouveau en vogue chez les élèves du premier cycle des lycées et collèges de Ferkessédougou. Dans un pantalon serré et aux bas retroussés jusqu’aux mollets, Moustapha, élève de 4ème au lycée moderne de Ferké exprime sa fierté dans son accoutrement. « Je me sens à l’aise. C’est la mode », affirme-t-il. Mais quand on lui demande pourquoi, il a transformé son pantalon comme ça, il hésite un peu avant de répondre. « Euh, je ne sais pas, c’est arrivé comme ça et tout le monde retrousse le pantalon, parfois même jusqu’aux genoux. Peut-être que c’est à cause de la poussière....

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.