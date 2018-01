Côte d’Ivoire/ ProJustice renforce les capacités opérationnelles et techniques de l’INFJ

Abidjan, 23 jan (AIP) – Le programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d’Ivoire (ProJustice) de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) procédera, jeudi, à Abidjan, à la remise de matériels et de documents pédagogiques à l’institut national de formation judiciaire (INFJ), afin de renforcer ses capacités opérationnelles et techniques, selon un communiqué transmis à l’AIP. Dans la droite ligne de son mandat de renforcement des capacités opérationnelles et techniques de l’INFJ, ProJustice a accompagné l’Institut dans la production d’un « Guide pour l’élaboration des Référentiels Métiers » et de deux Référentiels Métiers pour la formation continue au profit des Magistrats Instructeurs et des Greffiers...

