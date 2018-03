Côte d’Ivoire / Projet-Energies : Le protocole d’accord entre l’Etat ivoirien et Syres Energies Holdings SA présenté aux populations

Présentation du protocole d'accord entre l'Etat ivoirien et Syres Energies Holdings SA présenté aux populations de Daoukro.

Daoukro, 03 mars (AIP) – Le protocole d’accord entre l’Etat ivoirien et Syres Energies Holdings SA a été présenté aux populations ainsi que le processus d’indemnisation et de purge des droits coutumiers. Jeudi, lors de cette rencontre, le président du conseil d’administration de Daoukro-Energies, N’da Comoé a affirmé qu’au démarrage effectif des activités de Daoukro-Energies, le projet créera à coup sûr plus de 3 000 emplois et offrira un mieux être à la population de Daoukro. La mise en essai de cette station et la production des premières énergies est fixée pour janvier 2019. Pour donc accélérer les choses afin de tenir dans le chronogramme imposé par l’Etat de Côte d’Ivoire, il a été demandé, la création d’une...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.