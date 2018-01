Côte d’Ivoire/ Projet de modernisation du port de San Pedro : MSC financièrement prêt (DG de TSP)

Déchargement de conteneurs en cours au parc du terminal à conteneurs du port de San Pedro

San Pedro, 22 jan (AIP) – Le deuxième plus grand armateur mondial de porte-conteneurs, Mediterranean Shipping Company (MSC), a dit être prêt financièrement pour investir dans le projet de réalisation du nouveau terminal à conteneurs du port autonome de San Pedro (PASP), prévu dans le cadre de la modernisation de cette infrastructure économique et pour laquelle il a signé, en mai, un contrat de concession avec la direction du PASP. La déclaration a été faite par Andrea Matronola, directeur général du Terminal de San Pedro (TSP), une société du groupe MSC, à l’occasion de la signature d’un accord de partenariat avec la direction générale de l’Académie des sciences et techniques de la mer (ARSTM) au port de San Pedro. Le projet d’extension et de modernisation du port...

