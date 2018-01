Côte d’Ivoire / Probo Koala : Le rapport d’audit environnemental présenté au gouvernement

La table de séance à l'ouverture de la COp2 à Abidjan

Abidjan, 30 jan (AIP) – Le directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour l’Environnement, Ibrahim Thiaw est venu avec une délégation, présenter mardi au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le rapport d’audit environnemental concernant le déversement du Probo koala, des produits dangereux qui ont lieu en 2006 à Abidjan. « C’est un rapport scientifique avec des prélèvements sur les sites, des analyses au laboratoire et des résultats finalement scientifiques. Nous sommes très heureux de constater que grâce à l’effort du gouvernement ivoirien, que la contamination due à Probo Koala n’est plus visible », a-t-il déclaré. Selon lui, les normes ivoiriennes ainsi que les normes internationales environnementales les plus strictes, ont démontré...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.