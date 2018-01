Côte d’Ivoire/ Prix d’Excellence 2017 : Les lauréats du ministère des Eaux et Forêts récompensés

Abidjan, 12 jan (AIP)- Les lauréats du Prix d’Excellence 2017 du ministère des Eaux et Forêts ont été récompensés vendredi, à Abidjan, à l’occasion de la cérémonie des échanges de vœux du personnel avec le ministère de tutelle, Alain Richard Donwahi, à la Direction générale de la Société de développement des forêts (SODEFOR). Il s’agit des deuxièmes et troisièmes prix attribués à personnes et organisations du monde de la foresterie. Ils ont reçu des mains du ministre, un trophée, une attestation et un chèque de 1,5 million de francs CFA pour le deuxième et un million de franc CFA pour le troisième prix. Les lauréats des premiers prix ayant été récompensés le 4 août 2017, au palais présidentiel du Plateau, lors de la journée nationale de l’Excellence,...

