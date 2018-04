Côte d’Ivoire / Prise de fonction du nouveau DR des Eaux et forêts à Touba

Passation de charge à la direction régionale des eaux et forêts de Touba.

Touba, 19 avr (AIP) – La direction départementale des Eaux et Forêts de Touba a été érigée en direction régionale, dont le nouveau responsable a pris fonction mercredi. La passation des charges entre le DD sortant, le lieutenant-colonel Djan Yapo Evariste et le DR entrant, le colonel Kouakou Konan Jacques, a été présidée par le préfet de la région du Bafing, Benoit Yao Kouakou. A cette occasion, le nouveau DR a invité ses collaborateurs à plus de travail pour plus d’efficacité. « Nous sommes une direction régionale et devrons mener les activités en fonction de cela. Il nous faut plus de travail afin d’être plus efficace. Je vous laisse travailler et j’apprécierai » a dit le colonel Kouakou Konan Jacques, antérieurement DD des Eaux et Forêts à Dimbokro. Le...

