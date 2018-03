Côte d’Ivoire/ Prévention contre la fièvre Lassa : deux numéro verts à la disposition des populations

Les autoritaires sanitaires en appellent à l’engagement communautaire contre Lassa

Abidjan, 06 mars (AIP)- Deux lignes gratuites, le 101 pour le gouvernement et le 143 pour le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, sont ouvertes sur lesquelles les populations peuvent appeler pour obtenir des informations, dans le cadre de la prévention contre la fièvre Lassa. Une épidémie de Lassa, une fièvre hémorragique virale (comme la fièvre jaune, la maladie à Virus Ebola, la Dengue, etc.) sévit depuis début janvier au Nigeria qui a fait 90 morts dans 18 Etats. L’épidémie a gagné le Bénin où cinq morts ont été enregistrés ainsi que le Liberia (un décès) et le Ghana (un décès). Le gouvernement, pour éviter une propagation en Côte d’Ivoire, a édicté une série de mesures notamment d’hygiène du fait que la maladie est favorisée par l’insalubrité,...

