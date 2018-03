Côte d’Ivoire / Prestation de serment des agents OIPR au tribunal de Man

Des agents de surveillance de l'OIPR au terme de leur prestation de serment au tribunal de Man

Man, 03 mars (AIP) – Des agents de surveillance de l’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) ont prêté serment vendredi au tribunal de Man, après trois mois de formation commando au Nord de la Côte d’Ivoire. «Ce sont des agents qui s’inscrivent dans l’appareil judiciaire de l’État et qui vont outrepasser leur qualité d’agents de surveillance de l’OIPR. Ils ont prêté serment afin qu’ils sachent qu’ils représentent tout un État, et qu’ils doivent se plier à un canevas de justice qui leur permet de cadrer leur actions sur le terrain », a expliqué le lieutenant Yaya Sinayoko au terme de la cérémonie. « Nous venons de prêter serment, nous avons pris l’engagement de mettre en pratique tout ce que les juges nous ont demandé, parce que nous...

