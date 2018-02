Côte d’Ivoire / Présentation des innovations de la 3ème édition de « Koiffure kitoko »

L'émission à succès sur A+ dédié à la beauté et à la coiffure féminine de retour sur le petit écran

Abidjan, 27 fév (AIP) – La 3ème saison de l’émission à succès, « Koiffure kitoko », sur la chaîne A+ démarre samedi à partir de 20h30, a annoncé, lundi à Abidjan, le directeur des flux et divertissement, Michel Mutombo Cartier, à la faveur d’une conférence de presse consacrée à la présentation des innovations, à l’Heden golf hôtel d’Abidjan. Cette année est « la saison des surprises avec beaucoup de nouveautés », a-t-il indiqué, citant le renouvellement des membres du jury tous des coiffeurs professionnels. Il s’agit du meilleur visagiste et coiffeur des Miss, Alain chapeau de Côte d’Ivoire, la plus grande coiffeuse du Sénégal Awa N’dao Sarr Latifa et la star de la coiffure afro Nadeen Makety du Congo. En présence de sa...

