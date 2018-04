Côte d’Ivoire / Présélection du concours Houphouët-Boigny de mathématiques 2018 à Tiébissou

Des élèves entrain de composer pour le Concours Houphouet Boigny de Mathématiques au lycée Coffi Gadeau Tiébissou.

Tiébissou, 16 avr (AIP) – Des élèves du lycée moderne Coffi Gadeau de Tiébissou ont participé à la présélection, pour la première fois au concours Houphouët-Boigny de mathématiques, édition 2018. Organisé, samedi, par la société mathématique de Côte d’Ivoire (SMCI), cette présélection a réuni 11 élèves des premier et second cycles qui ont composé, pendant 1 H 30 pour le 1er cycle et 2 H pour le second cycle, dans des épreuves de mathématiques. Ces élèves ont été sélectionnés selon des critères d’âge et de la moyenne trimestrielle en mathématiques. L’âge maximum est de 13 ans pour les 6è, 14 ans pour les 5è, 15 ans pour les 4è et 16 ans pour les 3è. Pour le premier cycle, le candidat doit avoir eu une moyenne d’au moins 18/20 en...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.