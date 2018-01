Côte d’Ivoire/ Près d’une centaine élèves-maîtres formés à Bouna

Une stagiaire de CAFOP en situation de maître dans une classe à Bouna

Bouna, 30 jan (AIP)- Quatre-vingt-dix-huit élèves-maîtres, déployés dans les départements de Nassian et de Bouna, ont suivi une formation pédagogique de terrain, du lundi au mardi, à l’EPP Bouna 1. Ces instituteurs stagiaires ont été encadrés par neuf professeurs du Centre d’animation et de formation pédagogique (CAFOP) de Bondoukou, assistés des inspecteurs de l’enseignement primaire (IEP) de Bouna et de Nassian. La formation a passé en revue toutes les disciplines du CAFOP et une série de classes ouvertes suivie d’évaluations. Selon le chef de la structure qui supervise cet encadrement, à savoir l’antenne de la Pédagogie et de la formation continue (APFC) de Bouna, l’inspecteur Gbongué Kessé, cette activité est la poursuite de...

