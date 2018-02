Côte d’Ivoire/ Près de trois milliards FCFA investis dans l’éducation et la santé dans le Gontougo

Kossonou Kouassi Ignace, président du Conseil régional du Gontougo

Bondoukou, 11 fév (AIP) – Le président du Conseil régional du Gontougo (Nord-Est), Kossonou Kouassi Ignace a déclaré que près de trois milliards de francs CFA ont été investis depuis cinq ans dans le secteur de l’éducation et de la santé dans la région. Lors de la remise de chèques de 150 millions de FCFA, samedi à Bondoukou, aux associations de jeunes et de femmes, M. Kossonou a indiqué que son institution s’est impliquée dans la construction de 18 centres de santé, six logements d’agents de santé, des clôtures de centres de santé ainsi que leurs équipements en matériels biomédicaux et l’acquisition d’un incinérateur pour le CHR de Bondoukou, pour un investissement total de 736 230 849 FCFA. Au plan de l’éducation, M. Kossonou a rappelé la construction...

