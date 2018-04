Côte d’Ivoire/ Près de 70% du budget d’investissement de la mairie de Bondoukou exécutés

Koné Hiliassou, maire de Bondoukou

Bondoukou, 15 avr (AIP) – Près de 70% du budget d’investissement de la mairie de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo), soit 110 090 587 F CFA sur un budget prévisionnel d’un montant de 162.118.587 FCFA ont été exécutés, indique un rapport lu, lors de la première session ordinaire du Conseil municipal de la localité, tenue samedi. Ce rapport mentionne l’état de l’ensemble des travaux de la municipalité exécutés à 100%. Il s’agit, entre autres, de l’équipement de quatre carrefours de la commune en feux tricolores et du nouvel abattoir, de la construction de classes et bureaux à l’école primaire d’Allaladougou et Soko, et de l’installation d’un poteau d’incendie au marché municipal. Le maire de Bondoukou, Koné Hiliassou, a indiqué qu’il a prôné...

