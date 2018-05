Côte d’Ivoire / Près de 40 cas de grossesses contractés pendant l’année scolaire au lycée moderne Ferké 

Près de 40 cas de grossesses contractés au lycée moderne de Ferké

Ferkessédougou, 5 mai (AIP) – Ce sont au moins quarante cas de grossesses qui ont été contractés au lycée moderne Ferké, au cours de l’année scolaire, et dont la plupart des auteurs sont des élèves et des artisans, a appris l’AIP, vendredi, auprès de l’administration. «Nous avons enregistré quarante cas de grossesses, cette année. La plupart des auteurs sont des élèves, des soudeurs, des commerçants, des cultivateurs, artisans, etc», a fait remarquer l’adjoint au chef d’établissement (ACE) Agnimel Michel, signalant qu’il n’y aucun professeur. M. Lath a également exhorté les parents d’élèves à suivre avec plus de fermeté et plus de responsabilité leurs progénitures. « Nous avons dispensé dans toutes nos classes des...

