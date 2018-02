Côte d’Ivoire/ Près de 2500 migrants de retour au bercail enregistrés par le CAIOAM-CI (la directrice)

la directrice du CAIOAM-CI, Cynthia Ekra

Agboville, 23 fév (AIP) – Ce sont 2497 migrants de retour qui ont été accueillis de 2015 à ce jour par le Centre d’Accueil, d’Information, , d’Orientation et d’Accompagnement des Migrants-Côte d’Ivoire (CAIOAM-CI), sous tutelle du ministère de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, y compris la dernière vague de 1524 personnes rapatriées de Libye, selon la directrice de ladite structure, Cynthia Ekra. Ce retour a été rendu possible grâce à l’action conjuguée du gouvernement ivoirien et de l’organisation internationale pour les migrations (OIM), a indiqué jeudi, Mlle Ekra, à l’issue de la séance de sensibilisation et d’information relative aux risques de la migration clandestine. La plupart de ces migrants clandestins provenaient...

