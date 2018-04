Côte d’Ivoire/ Près de 2500 femmes attendues à la 2è édition du FOFED prévue en septembre

FOFED 2017 (Photo d'archive)

Abidjan, 27 avr (AIP)- Environ 2500 participantes sont attendues à la deuxième édition du Forum femme et développement (FOFED) annoncée pour le mois de septembre, à Abidjan, autour du thème « Transformation des produits agricoles : enjeux et perspectives ». S’exprimant jeudi, lors d’une table ronde à Abidjan-Plateau, la présidente du comité scientifique Olga Yenoh a indiqué que le FOFED aura pour objectif de créer un cadre de rencontre, d’échanges et d’informations entre les femmes transformatrices et les structures d’appui en vue d’apporter des pistes de solution à leurs préoccupations. Ces assises favoriseront également la mise en relation des différents acteurs de la transformation pouvant aider les transformateurs dans leurs activités. Elles seront...

