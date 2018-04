Côte d’Ivoire/ Première session ordinaire 2018 du Conseil municipal de Bondoukou, samedi

Le maire de Bondoukou, Koné Hiliassou

Bondoukou, 13 avr (AIP) – La première session ordinaire du Conseil municipal de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo) se tiendra, samedi, dans la commune avec en ligne de mire l’examen et l’adoption du compte administratif de la mairie pour l’exercice 2017, indique une note dont l’AIP a reçu copie, jeudi. D’autres points seront à l’ordre du jour, notamment l’examen et l’adoption du rapport général de 2017 sur l’administration et la situation des affaires de la commune, précise la note. Le budget primitif 2018 de la mairie qui s’élève en fonctionnement à la somme de 472.436.000 francs CFA et en investissement à 138.685.000 francs CFA a été adopté à l’issue de la troisième session ordinaire du conseil municipal tenue, en décembre 2017, à Wélékéi,...

