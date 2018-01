Côte d’Ivoire/ Première rencontre de l’année du comité consultatif d’éthique de Toulepleu.

Toulepleu, 28 jan (AIP)- Le comité consultatif d’éthique constitué des autorités de la police mixte, des 11 chefs de quartiers et certains leaders d’opinion de la ville Toulepleu, a tenu samedi, sa première rencontre au titre de l’année 2018 au quartier Séité 2, sous la direction du commissaire Koua Koua Guillaume et son adjoint. Pour la première fois, ce comité a délocalisé sa réunion hors des locaux du commissariat de police de la ville. Selon le capitaine Koua Guillaume, « cette nouvelle disposition est une instruction des hautes autorités de la police nationale qui a créé ce comité. Il s’agit pour la hiérarchie de la police nationale de briser le mur de méfiance entre la population et sa police à travers un nouveau concept dénommé « police de proximité »...

