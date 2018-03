Côte d’Ivoire / Première activité du nouveau ministre de l’Industrie, le recensement des PME

Le ministre Souleymane Diarrassouba (Archives)

Abidjan, 1er mars (AIP) – Le tout nouveau ministre de l’Industrie et des Mines par intérim, Souleymane Diarassouba, a procédé, jeudi, à l’ouverture d’une étude portant sur « l’écosystème des PME » initiée par la Banque africaine de développement (BAD), au siège de l’institution à Abidjan. Il succède à Jean-Claude Brou, nouveau président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO). Nommé à ce poste peu avant cette activité, il continue d’occuper le portefeuille du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des Petites et moyennes entreprises (PME) dans le gouvernement du Premier ministre Gon Coulibaly. Le ministre Diarassouba a marqué sa reconnaissance au président de la République pour « cet honneur »,...

