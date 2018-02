Côte d’Ivoire / Pr Bakayoko-Ly Ramata lance le processus d’élaboration de la Politique nationale de l’enseignement supérieur

Photo de famille des participants au lancement de la PNES, le 28 février 2018

Abidjan, 28 fév (AIP) – La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Bakayoko-Ly Ramata, a lancé, mardi, le processus d’élaboration de la Politique nationale de l’Enseignement supérieur (PNES), en insistant sur le caractère participatif et inclusif du processus pour atteindre des niveaux de formation « plus élevés et performants ». Le processus d’élaboration fait suite à la consultation pendant trois mois, des acteurs de la société civile, du secteur public, des collectivités territoriales et religieuses, du secteur privé, du corps préfectoral et du secteur éducation-formation sur tous les aspects du système d’enseignement supérieur, par un comité de pilotage présidé par la directrice générale de l’Enseignement supérieur...

