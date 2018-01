Côte d’Ivoire/ Pose de la première pierre d’un centre commercial à Tiébissou

Pose de la première pierre d''un nouveau super marché à Tiébissou

Yamoussoukro, 07 jan (AIP) -La ville de Tiébissou verra dans deux mois la construction d’un nouveau centre commercial de gros et de demi-gros pour ravitailler le département en produit de qualité et compétitif. La première pierre du nouveau centre commercial de distribution de produit a été posée samedi par le président du Conseil régional du Bélier Jeannot Ahoussou Kouadio parrain de la cérémonie et Yasser Ezzédine le directeur général de la Compagnie de distribution de Côte d’Ivoire (CDCI), initiateur du projet. C’est un magasin de 400 m2 avec un espace pour parking, a précisé le directeur général adjoint de la compagnie de distribution, Azwatt Oussame. Il a souligné que sera associée au projet de construction de ce centre commercial une structure...

