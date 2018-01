Côte d’Ivoire/ Plusieurs villages FDAL du district du Zanzan célébrés à Bondoukou

Don de l'ong MAP international à trois écoles primaires de Bouna

Bondoukou, 16 jan (AIP) – Au total, 518 villages du district du Zanzan (régions du Gontougo et du Bounkani) ayant mis fin à la défécation à l’air libre (FDAL) seront célébrés, jeudi, à Bondoukou (Nord-Est), indique une lettre dont l’AIP a reçu copie, mardi. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui à l’accélération de l’accès durable à l’eau potable, l’hygiène et à l’assainissement (PADEHA) mis en œuvre par l’ONG MAP international (Médical assistance programs) avec l’appui financier du Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF). La journée de célébration vise à sensibiliser le public sur la question de l’assainissement et des bonnes pratiques d’hygiène en milieu rural et sera l’occasion de valoriser les communautés...

