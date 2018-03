Côte d’Ivoire/ Plusieurs personnes interpellées en raison d’actes d’incivisme

Le Ministre de la défense, Hamed Bakayoko (archives)

San Pedro, 07 mars (AIP) – A l’issue d’une réunion du comité de sécurité présidée par le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées en raison d’actes d’incivisme constatés ces dernières semaines, selon un communiqué lu mardi sur le plateau la télévision nationale. « Suite aux évènements de Soubré, Bloléquin et de M’Bahiakro, 73 personnes ont été interpellées dont quatre à Soubré, 50 à Bloléquin et 19 à M’Bahiakro », indique ce communiqué signé du ministre de la Justice et des Droits de l’homme. Le ministre Sansan Kambilé a précisé que « ces personnes interpellées seront poursuivies conformément à la loi », ajoutant que tous les actes de vandalisme et d’incivisme...

