Côte d’Ivoire/ Plusieurs logements décoiffés par une tornade à Bouaflé

Bouaflé, 26 fév (AIP)- Une pluie diluvienne qui s’est abattue, dimanche aux environs de 20H, sur la ville de Bouaflé a décoiffé plusieurs logements dont une trentaine au quartier Lopouafla et a fait tomber des murs, des poteaux électriques et des arbres. « J’étais couché à la terrasse et une pluie, suivie d’un vent violent a commencé, aux environs de 20H. J’ai entendu une feuille de la toiture de ma maison partir. Je suis entré dans ma chambre et j’ai constaté un espace vide an niveau du toit. Toutes les feuilles ont été emportées par la suite et lorsque j’ai voulu prendre mon matelas, un pan du mur de ma chambre a cédé. Je dois ma vie à Dieu », a relaté, un instituteur à la retraite, Golé Bi Dja. « Quant le petit vent venait, nous sommes entrés et la pluie...

