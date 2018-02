Côte d’Ivoire/ Plusieurs dispositions prises en vue d’une commercialisation rentable de la noix de cajou dans le Gontougo

Au centre, le délégué régional du Conseil coton anacarde en compagnie des autorités préfectorales du Gontougo

Bondoukou, 27 fév (AIP) – Le délégué régional du Conseil coton-anacarde, Sory Bamba a énuméré les nombreuses dispositions pratiques prises par sa structure en vue d’une commercialisation efficace et rentable de la noix de cajou dans le Gontougo, lors d’une rencontre, lundi, à Tanda, à 50 km de Bondoukou (Nord-est) avec les autorités préfectorales. Selon Sory Bamba, l’une des décisions majeures est l’interdiction de ramassage de la noix de cajou dans les véhicules au delà de 18 h et le renforcement des contrôles des documents de commercialisation. L’objectif, selon le délégué régional, est de démasquer les fraudeurs et de lutter contre la fuite de l’anacarde vers les pays limitrophes. M. Bamba a indiqué que les camions se rendant vers le port d’Abidjan doivent...

