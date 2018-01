Côte d’Ivoire/ Plusieurs cérémonies de pose de première pierre d’ouvrages dans la région de l’Iffou

Pose de première pierre de construction de foyer de jeune à Katimansou (Daoukro), Daoukro, le 20 janvier 2018

Daoukro, 23 jan (AIP)- Une série de cérémonies de pose de première pierre pour les travaux de constructions de foyers des jeunes et de salles de classe a débuté samedi, dans la région de l’Iffou notamment à Katimansou, Zanzanssou, Agniassikassou et Pepressou, dans le département de Daoukro, à l’initiative de l’ organisation non gouvernementale (ONG) « YE MOAYET » Selon son président, Traoré Adam Kolia, cette donation est la preuve renouvelée de l’engagement de la structure auprès des populations de la région de l’Iffou. « Nous menons toutes ses actions en vue de contribuer au développement personnel, social, économique des populations », a-t-il déclaré, au cours de la cérémonie samedi. Il a précisé que l’ONG dont le slogan est « d’agir...

