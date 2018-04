Côte d’Ivoire/Plus de deux tiers du budget de la région du N’zi consacrés à l’investissement

Dimbokro, 15 avr (AIP) – La région du N’zi va consacrer plus des deux tiers de son budget primitif de l’exercice 2018 à l’investissement, a annoncé le Conseil régional du N’zi, lors d’une session extraordinaire, présidée, samedi à Dimbokro, par le président N’guessan Koffi Bernard, en présence du préfet de région, N’guessan Obouo Jacques. Ce budget, adopté à l’unanimité des conseillers régionaux, s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3, 44 milliards de FCFA. Il prévoit 2, 46 milliards de FCFA pour l’investissement soit 71,72% contre 1, 08 milliards de FCFA pour le fonctionnement. « La région du N’zi est suffisamment en retard et il est de notre devoir en tant que collectivité décentralisée de faire des efforts pour combler...

