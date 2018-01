Côte d’Ivoire/ Plus de 8, 442 milliards de FCFA décaissés au profit des accidents de travail et malades professionnels (CNPS)

Abidjan, 25 jan (AIP)- Le directeur général adjoint de la caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), Silué Gnénéyeri Jacques, a annoncé que les dépenses effectuées en 2017 au titre des accidents de travail et malades professionnels s’élèvent à 8, 442 milliards de FCFA dont quatre milliards pour les seuls frais médicaux, hospitalisations et pharmaceutiques. S’exprimant, jeudi, lors d’une conférence de presse, Silué Gnénéyeri Jacques a également indiqué que pour faciliter la prise en charge des accidentés du travail, la CNPS a conclu des accords avec certains partenaires du secteur de la santé notamment les médecins, les cliniques et les pharmacies. Ainsi à ce jour, a-t-il souligné, 55 cliniques, 440 médecins et 58 pharmacies sont agréés sur l’ensemble...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.