Côte d’Ivoire/ Plus de 600 personnes sans actes de naissances dans deux villages de Kounahiri

Une rue de Boayaokro

Bouaké, 17 jan (AIP)-Plus de 600 personnes non déclarées et n’ayant aucun acte de naissance, donc en situation d’apatride ont été identifiées dans deux villages jumelés Boayaokro/Blipla (sous-préfecture de Kounahiri), dans le cadre d’un projet piloté par l’ONG Femmes et Enfants en détresse (RIPHIDIM) avec la collaboration du Service d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et Apatrides (SAARA) et l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Démarré en septembre dernier, le projet qui a permis d’identifier plus 600 nationaux et non nationaux dont 500 enfants et 100 femmes, a été marqué par une phase de sensibilisation qui a connu son apothéose, lundi nuit à Boayaokro, par la projection d’un film sur la nécessité de la déclaration...

