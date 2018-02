Côte d’Ivoire/ Plus de 60.000 sacs de jute distribués aux producteurs d’anacarde à Dimbokro

Remise de sac de jute aux producteurs de noix de cajou à Djangokro

Dimbokro, 07 fév (AIP) – La délégation régionale du Conseil du coton et de l’anacarde de Dimbokro a procédé à la distribution de plus de 60 000 sacs de jute en vue de permettre aux producteurs de noix de cajou d’aborder avec sérénité la nouvelle campagne de commercialisation de ce produit de rente qui s’annonce dans le pays. A la faveur d’une vaste campagne de sensibilisation et de distribution de sacs jutes démarrée le 3 janvier et qui a touché les 11 départements de production, la délégation régionale de Dimbokro, conduite par la première responsable, Amani Clarisse, a effectué cette opération en tenant compte du nombre de producteurs par département. Plusieurs réunions ont jalonnée ce parcours sous la présidence des sous-préfets des localités. Amani...

