Côte d’Ivoire/ Plus de 520 kg de drogues et de stupéfiants incinérés à Yamoussoukro

De la drogue et des produits pharmaceutiques saisis et incinérés

Yamoussoukro, 18 jan (AIP) – Plus de 520 kg de drogues, de stupéfiants, de psychotropes et des produits pharmaceutiques saisis ont été incinérés jeudi à la décharge municipale de Yamoussoukro par des éléments de la Police des stupéfiants et drogues, en présence des autorités policières, judiciaires et de la gendarmerie. Il s’agit de 11 g d’héroïne, de six grammes de cocaïne, de 200 kg de cannabis, de 11 200 comprimés de Diazépam, de 9 200 comprimés d’Ephédrine, de 3 300 comprimés de Tramadol, un stimulant qui a les effets de drogue ainsi que de plusieurs produits pharmaceutiques non enregistrés. Selon le chef de l’antenne régionale de la Police des stupéfiants et des drogues de Yamoussoukro, Konan Koffi Paulin, ces produits ont été saisi dans la...

