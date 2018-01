Côte d’Ivoire / Plus de 500 milliards F CFA distribués par la BRVM aux acteurs du marché en 2018 (Directeur général)

Le directeur général de la bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), Edoh Kossi Amenounvé

Abidjan, 17 jan (AIP) – La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a distribué 540,234 milliards F CFA aux acteurs du marché en 2017 contre 705, 92 milliards F CFA en 2016 et 476, 25 milliards F CFA en 2015. Selon le Directeur général de la BRVM, Kossi Edoh Amenounvé qui faisait mercredi le bilan des activités 2017 et perspectives 2018 de sa structure, le remboursement d’obligations non cotées est estimé à 21,198 milliards F CFA (4%), les dividendes à 101 milliards F CFA (19%), les intérêts sur obligations cotées à 150,591 milliards F CFA (28%) et les intérêts sur obligations non cotées à 7,524 milliards F CFA (1%). Il a précisé que tous ces fonds vont servir à redynamiser l’économie des pays membres de l’Union économique et monétaire...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.