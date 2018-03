Côte d’Ivoire/ Plus de 400 femmes sensibilisées au planning familial à Oumé

Oumé, 05 mars (AIP)- L’ONG « Santé pour femmes » a organisé vendredi, au foyer polyvalent de la commune d’Oumé, des consultations gratuites sur le planning familial et l’espacement des naissances. L’objectif de cette sensibilisation est d’accroitre l’utilisation des services de la santé de la reproduction, amener les femmes à faire les consultations prénatales à la maternité et à s’approprier le planning familial et l’espacement des naissances. Selon le président de L’ONG « Santé pour femmes », Dr Asie Mahomed, la planification familiale est faible en Côte d’Ivoire (9,5%) et l’utilisation des services de santé n’est pas mieux non plus avec 69,2% de femmes qui fréquentent les maternités. Selon Dr Sedji Antoinnette Beha, médecin gynécologue à L’ONG...

