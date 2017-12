Côte d’Ivoire/ Plus de 40 milliards de FCFA pour équiper et réhabiliter des institutions socio-éducatives

Le ministre Sidi recevant les résultats de l'étude des mains de la secrétaire du BNETD, Mme Adoudi Josiane.

Abidjan, 22 déc (AIP)- Plus de 40 milliards de FCFA devraient être mobilisés par le gouvernement ivoirien pour réhabiliter et équiper les institutions socio-économiques (ISE) existantes sur toute l’étendue du territoire national, selon une étude réalisée par le Bureau national d’étude technique et de développement (BNETD). Cette étude sur l’état des lieux des institutions socio-économiques a été présentée vendredi au ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi des jeunes et du Service civique, Sidi Touré. Ce document du BNETD dénombre 409 ISE (274 non opérationnelles et 135 partiellement fonctionnelles) à réhabiliter et équiper. Le ministre Sidi Touré, se félicitant de la qualité de l’étude, a expliqué qu’il est plus que nécessaire de...

