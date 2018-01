Côte d’Ivoire/ Plus de 200 coopératives créent un collectif pour booster la filière cacao-café dans le Gôh

Oumé, 05 jan (AIP)-Le collectif des producteurs de cacao-café du Gôh (Centre-Ouest), constitué de 271 coopératives de Gagnoa et d’Oumé a procédé jeudi, au lancement officiel de ses activités en vue de booster ses productions. Le président du conseil administratif de ce groupement, Norbert Kodjane, a souligné lors de cette rencontre à Oumé, qu’il est nécessaire de mutualiser les stratégies pour sortir les coopératives des nombreuses difficultés auxquelles elles sont confrontées. «Les producteurs ne bénéficient pas pleinement de leurs productions, la plupart sont agonisants, il nous fallait être unis pour être plus forts », s’est-il justifié. Cette association a vu le jour le 22 mars 2017 et a pour objectifs entre autres, d’améliorer la productivité...

