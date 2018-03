Côte d’Ivoire/Plus de 1700 fidèles de l’église évangélique de Dimbokro prient pour la paix en Côte d’Ivoire

Dimbokro, 04 mars (AIP) – Plus de 1700 fidèles de l’église évangélique des assemblées de Dieu ont prié pour la paix en Côte d’Ivoire, à l’occasion d’un culte d’action de grâce organisé dimanche au temple central au quartier Belleville de Dimbokro, en présence des autorités administratives, politiques et religieuses locales. Selon le pasteur principal, Nagalo Jérémie, cette prière a été aussi adressée aux dirigeants du pays et de la région, afin que toutes leurs actions soient frappées de l’onction divine pour que règne, dans le pays, une paix durable. Il a fait remarquer que toute autorité est établie par Dieu et souligné l’obligation pour les hommes de Dieu d’intercéder auprès du seigneur pour que règnent la concorde, la cohésion...

