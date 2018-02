Côte d’Ivoire / Plus de 150 réfugiés en provenance du Liberia de retour à Toulepleu

Toulepleu, 28 fév (AIP) – Des réfugiés ivoiriens, au nombre de 157 dont 80 femmes et 77 hommes, en provenance du Liberia, ont été accueillis, mardi sur le site de transit du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de la Caritas de Toulepleu, par le corps préfectoral et la municipalité. « Bienvenue chez vous, sur votre terre ! Vous êtes chez vous ! Ne repartez plus au Liberia ! », a lancé le maire Dénis Kah Zion, entouré notamment des troisième et quatrième adjoints, Martin Kah Guei et Boniface Kpeyé, rassurant les 157 réfugiés du soutien de l’équipe municipale pour leur intégration. Le préfet Ibrahima Cissé, a fait savoir à ces ivoiriens dont 97 sont âgés de 0 à 17 ans et 60 autres âgés de 18 ans et plus, que toutes les autorités locales...

