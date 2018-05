Côte d’Ivoire / Plus de 122 tonnes de coton produits dans la zone de Niakara

Le représentant de la Compagnie Ivoirienne de coton (COIC) Zone de Niakara, Navigué Soro

Niakara, 4 mai (AIP) – Le représentant de la Compagnie Ivoirienne de coton (COIC) Zone Niakara, Navigué Soro, a fait savoir mercredi qu’au titre de la campagne agricole 2017-2018, la compagnie d’égrenage a produit 122.610 tonnes de coton pour une superficie de 85.756 hectares cultivée, soit un rendement global de 1.430 Kg/Ha. « Ce résultat fait de la COIC la structure cotonnière la plus performante de la Côte d’Ivoire et même de la sous-région ouest-africaine », a indiqué M. Navigué au cours d’une cérémonie dédiée aux producteurs de coton. Il a exhorté tous les acteurs à redoubler d’engagement afin de maintenir et même améliorer ce résultat annuel global. Il a soutenu que cette performance enregistrée par la compagnie au titre de la campagne...

