Côte d’Ivoire/ Plus de 10 000  enfants reçoivent des cadeaux de Noël à Grand Zattry

Distribution de cadeaux de Noël à Grand Zattry

Soubré, 26 déc (AIP)- Plus de 10 000 enfants de la sous-préfecture de Grand Zattry ont reçu des cadeaux de Noël offerts par le conseil régional de la Nawa. Le représentant du président conseil régional, Matious Richard, et ses collaborateurs ont sillonné, samedi, villages et hameaux où ces cadeaux ont été offerts aux bénéficiaires. « Cette action est devenue maintenant une habitude. Elle répond à un souci de solidarité que le conseil régional veut témoigner à l’égard des enfants dont les parents sont confrontés à des difficultés pour offrir un jouet en cette période de fête à leurs enfants. C’est donc toujours une joie pour nous de donner le sourire à ces derniers » a-t-il traduit. Au nom des récipiendaires, Seri Edith, élève en classe de CE2...

