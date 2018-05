Côte d’Ivoire/ Plus 60 ans de vie en communauté ont atténué la crise du Gouin-Débé (Pdt du Conseil régional du Cavally)

Dimbokro, 07 mai (AIP) – Les liens tissés en plus de 60 ans de cohabitation entre les peuples Wê et Baoulé ont atténué la crise du Gouin-Débé, a affirmé le président du Conseil régional du Cavally, Bohé Sarr Marius, assurant que les communautés vivent aujourd’hui en parfaite harmonie dans la région. En octobre 2017, l’ouest ivoirien, notamment la région du Cavally, a été secoué par un conflit foncier opposant les autochtones Guéré aux allogènes Baoulé, rapelle-t-on. « Depuis plus de 60 ans, les populations cohabitent en parfaite harmonie (..) La mentalité, les idées, les relations que les peuples ont tissées, ont préservé cette zone d’une crise beaucoup plus grave qu’elle aurait connue », a affirmé Bohé Sarr Marius, lors des obsèques à Essekokokro,...

