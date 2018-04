Côte d’Ivoire/ Plaidoyer pour la prise en compte de la bretelle Minignan-Sokoro dans les voies à bitumer

Odienné, 26 avr (AIP)-La chefferie traditionnelle de Sokoro et la jeunesse ont tenu, mercredi, une rencontre de crise pour exprimer leur mécontentement quant à report du bitumage de la bretelle Minignan-Sokoro long d’environ 24 km et plaider pour sa prise en compte dans les travaux imminents. «Nous savions que la bretelle Minignan-Sokoro était prise en compte dans le bitumage des axes Odienné-Minignan et Odienné-Samatiguila-frontière Mali. Curieusement, nous apprenons depuis une semaine que la bretelle ne sera pas prise en compte. Mais dans le même temps, de nouvelles bretelles sont définies pour être bitumées. Nous appelons le président de la République à prendre le dossier en main », a indiqué le président de la jeunesse de Sokoro, Cissé Sekou. Le sous-préfet N’Goran...

